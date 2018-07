Dans ce quartier de Liège, de nombreux habitants confient leurs clés au voisin pendant les vacances: "Ça me rassure plus qu'une alarme"

De nombreuses personnes laissent leurs clés à leur voisin avant de partir en vacances. Cela permet d'avoir l'esprit tranquille en laissant ses biens derrière soi. Les habitants de leur immeuble ou de leur rue vont relever le courrier, arroser les plantes ou tout simplement vérifier que tout se passe bien. "On a déjà été cambriolé deux fois donc c'est toujours une appréhension", confie une habitante du quartier Ans Coteaux à Liège au micro de Julien Covolo.

"Une amie et voisine a mes clés. Elle vient voir si tout se passe bien, elle vient monter les volets et les descendre. Ca me rassure plus qu'une alarme", précise une riveraine. "Je pars rassurée. Quand je sais qu'ils sont là, il n'y a pas de problème", lance une autre dame.





"La cohésion sociale est très importante"



Dans ce quartier, on fait tout pour favoriser le dialogue entre voisins. Durant l'absence des uns et des autres, ceux qui restent se chargent de certaines tâches comme "arroser les plantes, lever et fermer les volets, veiller à ce que le chat soit nourri, avoir une attention particulière sur l'environnement de l'habitation", détaille Patrice Lempereur est président du Conseil de quartier d'Ans Coteaux.



"La cohésion sociale est très importante. Tout le monde peut y mettre du sien pour que tout le monde y gagne, pour que tout le monde soit heureux", ajoute l'homme.



Et si vous ne vous entendez pas avec votre voisin, signalez votre absence à votre zone de police locale. Les agents passeront faire un tour dans votre quartier.