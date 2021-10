De l'amiante dans la caserne des pompiers de Liège: ils vont devoir déménager

Les pompiers de Liège travaillent dans une caserne remplie d'amiante. Il y en a un peu partout. Le danger n'est pas imminent mais les pompiers vont devoir déménager.

L'accès au cinquième étage de la caserne est interdit: c'est celui de la chaufferie toute l'infrastructure est remplie d'amiante, même l'entretien est impossible. L'hiver dans ce bâtiment sera invivable. L'ascenseur fonctionne encore mais la prochaine panne ne pourra plus être réparée car l'amiante est présente partout dans ce bâtiment construit il y a plus de quarante ans.

Luc Scevenels, commandant des pompiers de Liège, dresse un état des lieux: "Nous avons découvert que 75% des murs étaient impactés par la présence d'amiante, ce qui veut dire que grosso modo il faut considérer que l'ensemble de l'infrastructure est concerné."

Il va donc falloir partir ou rénover pour des montants colossaux. Dans deux ou trois semaines le quartier pourrait déployer ses hommes dans d'autres casernes et décentraliser une grande partie de ses services.

Luc Scevenels envisage les solutions: "On est effectivement à un carrefour de chemins et il va falloir choisir celui qu'on va emprunter. Les éléments qui vont nous guider c'est essentiellement le service qu'on va devoir rendre aux citoyens et à tenir compte également de la santé de nos travailleurs..."

Car sans être inquiets, les pompiers s'interrogent à propos de leur exposition. La médecine du travail est avertie et des démarches individuelles sont possibles. Dans le même temps une réflexion est en cours sur l'emplacement de cette caserne au coeur d'une ville saturée de véhicules. C'est peut-être est aussi une opportunité d'aller voir ailleurs...