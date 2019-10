De nombreuses personnes réunies à Verviers pour un dernier adieu à Pierre Eloy

Les funérailles de Pierre Eloy se sont déroulées ce samedi matin à Verviers, dans la province de Liège. L'octogénaire avait disparu du côté de Spa, le 19 septembre, avant d'être retrouvé sans vie après une grande mobilisation de bénévoles et de la police. Ce sont environ 400 personnes qui se sont réunies à Notre-Dame des Récollets à Verviers pour un dernier adieu.

Pour rappel, le corps sans vie de Pierre Eloy avait été retrouvé dans les Fagnes après six jours d'enquête et de recherches. Le corps avait été retrouvé à proximité de la Baraque Michel. L'octogénaire avait quitté le centre de convalescence de Nivezé le 19 septembre dernier. Après un contact téléphonique avec sa fille, à qui il avait expliqué être perdu, l'homme n'avait plus donné signe de vie. De nombreux bénévoles avaient pris part aux recherches dans l'espoir de retrouver Pierre Eloy vivant.