De plus en plus d'avions cargo à l'aéroport de Liège: "La nuit, c'est toutes les deux minutes, la bibliothèque tremble!"

Un secteur qui, contrairement à beaucoup d'autres, se porte très bien en ce moment, c'est le transport de marchandises. L'aéroport cargo de Bierset (Liège), par exemple, enregistre des chiffres record. Revers de la médaille, cependant: pour les riverains autour de cet aéroport, les nuisances sonores ont encore augmenté.

Isabelle habite à Donceel, à 8 km à vol d'oiseau de l'aéroport, mais les bruits d'avion la perturbent de plus en plus. "Ce sont des longues plages horaires, la nuit, il y a des avions qui décollent toutes les deux minutes. Il y a les bruits dans un premier temps, puis les vibrations. J'entends la bibliothèque de la chambre qui tremble, le carreau vibre dans le meuble", nous a expliqué la vice-présidente du comité citoyen de l'aéroport de Liège.

Il faut préciser que Liège est devenue la plateforme officielle d'acheminement de matériel de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Que le géant chinois du commerce Alibaba y a établi une plateforme européenne, et que le commerce en ligne est en augmentation constante, y compris en Belgique. Résultat: un record de 93.000 tonnes de marchandises en transit à l'aéroport, sur le seul mois de juillet 2020 !

Les avions, plus gros et plus chargés que ceux transportant des passagers, font beaucoup plus de bruit. Donc trois communes, a priori épargnées selon le "cadastre" du bruit, ont décidé de porter plainte: Awans, Fexhe-le-haut-clocher et Donceel :

La Sowaer, qui gère le développement de l'aéroport, explique que les bruits sont analysés en permanence, que des révisions de zones ont déjà été faites et qu'une 5e va arriver. Les zones d'exposition au bruit vont donc être élargies. Le but final étant de modifier les itinéraires des avions décollant vers la Chine, les plus bruyants…