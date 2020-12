Début d'incendie dans une école à Stoumont

Les pompiers de la zone de secours 5 sont intervenus jeudi après-midi pour un dégagement de fumée survenu au sein de l'école d'enseignement spécialisé "La Parenthèse", à Stoumont.



De la fumée se dégageait d'un local et a nécessité l'évacuation des lieux. Un court-circuit est à l'origine de ce dégagement de fumée et d'odeurs. Il n'y aucun blessé et les dégâts sont minimes.

"Nous vous accueillerons demain, comme prévu. Vous pourrez récupérer vos vestes, vos mallettes,.. sans soucis. Tout est en bon état", a commenté l'établissement sur les réseaux sociaux.