Début d'incendie dans une entreprise à Herve: les pompiers sur place, le personnel de l'usine évacué

Un incendie s'est déclaré lundi matin dans l'entreprise Les Gailettes, située rue de Maestricht à Battice, sur le territoire de la commune de Herve, a-t-on appris auprès des pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.



Dix-neuf pompiers, issus des postes de Battice, Herve, Verviers et Limbourg, sont sur place et procèdent au contrôle des gaines de ventilation pour écarter tout risque.

L'entreprise de travail adapté, spécialisée dans la paletterie, le montage de displays, la menuiserie ou encore le conditionnement, a été évacuée.