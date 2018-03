Décès d’un skieur belge en France, ses patients et voisins sous le choc: "C'était un type extraordinaire, on ne saurait en dire que du bien"

Un médecin originaire de Herve, en province de Liège, est décédé dimanche, peu avant 14h, lors d’une randonnée à ski sur le domaine hors-piste de la station de Vallorcines, au nord de Chamonix. Au micro de RTLINFO, des patients et voisins du médecin témoignent.

"C’est triste pour nous. Voilà plus de 20 ans qu’il était mon médecin, confie un habitant de Herve au micro de RTLINFO. On ne saurait en dire que du bien. Un type extraordinaire, qui était à l’écoute de ses patients. Un triste nouvelle pour Herve."

"Ici, il était très connu et apprécié. C’était vraiment un bon médecin, un peu à l’ancienne, vraiment agréable", affirme un autre témoin, venant d’une région voisine. "C’est un pur Hervien, assure une habitante de la ville. Il ne sortait pas de son cabinet sans saluer tout le monde. Vraiment super sympa. Tout le monde l’aimait bien."





Le groupe pris dans une avalanche



Un groupe de trois Belges, appartenant à une même famille et habitant tous en province de Liège, était en train d'effectuer une randonnée à ski en compagnie d'un guide de haute-montagne lorsque l'accident est survenu. Le groupe a été pris dans une avalanche et l'un des trois Belges, un père de famille, est décédé. Son fils est indemne. Le troisième Belge, né en 1980, a lui été grièvement blessé au dos après avoir sauté une barre rocheuse et a été transporté à l'hôpital de Sallanches, a précisé le chef du PGHM. "Ses jours ne sont pas en danger", a-t-il souligné.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Bonneville et le guide a été placé en garde à vue, a ajouté le lieutenant-colonel Bozon, précisant qu'il s'agissait de la procédure habituelle dans pareil cas. Des mises en garde concernant les risques d'avalanche avaient été diffusées ces derniers jours et le groupe de randonneurs était vraisemblablement expérimenté, selon le chef du PGHM.