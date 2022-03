Découvrir les Cantons de l’Est en van: le concept de vacances tout compris de Marjorie et David

Un jeune couple de Montzen en province de Liège, lance un nouveau concept de vacances pour visiter la Belgique de manière originale : un van entièrement équipé et un itinéraire pour se laisser guider.

ODY (pour Odyssée), voilà le nom du concept. Le couple prémâche le travail des vacanciers. Itinéraires tracés, frigo rempli de provisions locales, activités, zoom sur les meilleurs points touristiques, restaurants, endroits où s’arrêter la nuit, etc., tout est prévu.

C'est l’occasion de découvrir des territoires insolites de nos régions. Une liste des endroits à ne surtout pas manquer est prévue avec une carte routière.

Le van peut accueillir quatre personnes et comprend la climatisation, des WC, ainsi qu'une kitchenette équipée d'un réfrigérateur, d'un four et de plaques de cuisson.

Le couple espère pouvoir acquérir plusieurs vans et étendre les visites (actuellement limitées aux Cantons de l’Est) à plusieurs régions du pays mais aussi à l’Allemagne et aux Pays-Bas.