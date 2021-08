Découvrir les grandes villes belges AUTREMENT cet été: 5 lieux de Liège à visiter en une journée (vidéo)

Place à notre série dédiée à la découverte de nos villes. Nous vous emmenons à Liège, capitale économique de la Wallonie. Au menu: dégustation de spécialités locales, promenade et visite de la ville.

Liège, capitale économique de la Wallonie, compte 200.000 habitants. Elle est la ville culturelle francophone la plus visitée de Belgique. Voici quelques incontournables de la ville:

LA GARE DES GUILLEMINS



La gare de Liège-Guillemins de l'architecte Santiago Calatrava Valls est un peu la Tour Eiffel de la principauté. Elle a été inaugurée, il y a à peine 10 ans. En une décennie, elle est devenue l'emblème de la ville, et même le bâtiment le plus photographié.





LES FRESQUES MURALES



Mais l'attraction préférée du moment, ce sont les fresques gigantesques. Il y en a une trentaine à travers toute la ville. Les artistes de renommée internationale peignent sur les murs pour faire oublier l'époque où Liège était devenue, malgré elle, trop célèbre pour ses tags. "A la fin des années 90, on appelait Liège la ville aux 100.000 tags. Donc il fallait un peu offrir à ces artistes une possibilité de s'exprimer", explique Dominique Berger, guide touristique à Liège.







LES EGLISES



Au 12e siècle, la ville était l'un des piliers du pouvoir religieux. Ce qui explique aussi le nombre très important d'églises. Une d'entre elles est oubliée, logée entre deux maisons de la rue piétonne. À l'intérieur, des restauratrices poursuivent un travail minutieux qui les occupera durant trois ans.





LA RUE NEUVICE



La rue Neuvice fait partie d'un quartier que les touristes adorent visiter. "C'est une des rues les plus anciennes de la ville. Elle a conservé son tracé médiéval. À l'origine, c'était une rue très commerçante puisqu'elle reliait la place du marché aux quais de Meuse", précise Dominique Berger, guide touristique à Liège.



Depuis quelques années, elle connaît un renouveau avec l'installation de dizaine de petits artisans.





LES BOULETS LIÉGEOIS



À Liège, il est impossible de passer à côté des célèbres boulets. Il s'agit d'un haché de porc et de veau avec une sauce au sirop que chaque restaurateur travaille à sa manière. "Les jeunes apprécient le bon boulet avec une bonne recette de ma grand-mère que je ne vous donnerai pas", confie Huberte Fumal du restaurant Amon Manesse.







LE SPOT CACHÉ



Marcher est le meilleur moyen de visiter une ville. Sur les pentes des coteaux, les moines cultivaient des vignes et des légumes. La vue qui s'offrait à leur méditation profite aujourd'hui à qui sait la mériter. Il s'agit d'un coin un peu caché, mais connu des Liégeois.







GRAND CURTIUS



Au 17e siècle un des hommes les plus riches de son époque vivait à Liège. Grâce au commerce des armes, l'industriel et financier Jean Curtius fit bâtir une demeure patricienne située dans le quartier liégeois de Féronstrée et Hors-Château.

Le palais, devenu musée, se trouve sur les bords de Meuse. "Il voulait absolument devenir un homme très riche et il a réussi à amasser une fortune exceptionnelle en vendant de la poudre à canon. À l'époque, on ne disait plus riche comme Crésus, mais riche comme Crutius", raconte Dominique Berger, guide touristique à Liège.





LA GAUFRE DE LIÉGE



Bruxelles et Liège se livrent une querelle en matière de gaufres. Des recettes et textures différentes qui rendent le verdict difficile. Pour celle de Liège, il faut tenir compte de différents critères. "Il a y a la taille des trous, le fait d'avoir du gros sucre à l'intérieur. On ne les décore pas. On les mange chaudes", explique Emile Michaux. Ce dernier travaille à Une Gaufrette Saperlipopette.







LE POT AU LAIT



Liège est connue pour ses dizaines de cafés, mais Le Pot au Lait est probablement le plus ancien et le plus étonnant dans sa décoration qui change régulièrement au fil des époques. Ce qui ne change pas depuis le moyen-âge, c'est le statut de la ville pour ses brasseries et sa convivialité. "Le Pot au Lait est un des bars de Liège les plus connus. Il y a des étudiants, mais pas seulement. C'est multigénérationnel et c'est ça qui est génial", détaille Cyril Pesser, étudiant en Science Politique.



Qu'on l'appelle la principauté ou la Cité Ardente, cette petite ville à l'échelle de l'Europe à tout d'une grande. Festive, culturelle et chaleureuse, et encore bien d'autres secrets...