Déjà repoussé à cause du Covid, le mariage de Jérôme et Grégory est annulé à cause d'un bug informatique à Liège: le couple perd espoir

Le mariage de Jérôme et Grégory, couple liégeois, avait déjà été repoussée à cause de la crise sanitaire. Prévu le 16 juillet, leur mariage est de nouveau remis à plus tard à cause d'un problème informatique à l'administration communale de Liège.

C'est au début de la semaine qu'ils ont appris que leur mariage ne pourra pas se faire, car pour la Ville de Liège, Jérôme n'est pas divorcé.

"Ils viennent me dire que je ne suis pas séparé ni divorcé alors que j'ai le jugement", explique-t-il.

Selon les autorités, il s'agit d'un cas isolé. Mais il est impossible de vérifier le registre national ou de fournir les actes officiels, car les ordinateurs de la ville sont en panne depuis deux semaines suite à une attaque informatique.





"On n'est pas responsable de leur bug informatique, eux non plus peut-être, mais ils mettent beaucoup de monde dans l'embarras", lance Jérôme. Avec son fiancé, ils avaient économisé durant de longs mois pour l'évènement de leur vie. Les alliances ont aussi déjà été gravées.

Grégory explique que le report a des conséquences financières: "Tout ce qui est salle, traiteur, gravure des alliances et tous les invités qui avaient pris congé, car le mariage était prévu un vendredi".

Le couple a tenté de trouver des solutions, comme se marier dans une autre commune vu les circonstances exceptionnelles. "On a demandé pour se marier dans une autre commune en province de Liège, mais c'est interdit par la loi, c'est illégal pour eux. Mais la loi, ils la font à leur bonne convenance je pense", estime Jérôme.

A une dizaine de jours du mariage, les futurs époux n'ont malheureusement plus d'espoir.