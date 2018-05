Déjà visé par plusieurs plaintes, un Liégeois maltraite à nouveau sa compagne: il a été arrêté

Un Liégeois qui a déjà fait l'objet de plusieurs plaintes pour des faits de coups et menaces sur sa compagne a été interpellé, jeudi soir, après l'avoir à nouveau violentée à Ixelles, a indiqué samedi matin le parquet de Liège.

Le Liégeois de 21 ans a giflé puis menacé avec un couteau sa compagne. Terrorisée, la jeune femme de 21 ans a tenté de s'échapper par la fenêtre mais le suspect avait préalablement lacéré sa veste. La police a finalement été contactée et l'individu a été appréhendé. "Ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à elle. En octobre dernier, la victime avait notamment reçu plusieurs coups au visage et avait été menacée verbalement. Elle avait été secourue par un témoin qui se baladait en rue et qui avait assisté à toute la scène", a déclaré samedi matin le parquet de Liège. "Elle avait alors porté plainte contre lui. Il était signalé".



Entendu sur les faits du 3 mai, le jeune homme a nié être porteur d'un couteau et a expliqué avoir frappé la victime uniquement dans le but qu'elle se calme. Le magistrat en charge de l'affaire a demandé un mandat d'arrêt à son encontre.