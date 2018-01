Démolition impressionnante du pont d'autoroute à Grâce-Hollogne (photos)

Les opérations de démolition du pont de l'autoroute A604 à Grâce-Hollogne, en région liégeoise, ont débuté samedi soir comme prévu. Dimanche en milieu de matinée, le planning fixé était respecté et la partie centrale du pont avait déjà été démolie, a indiqué ce dimanche matin la Sofico, gestionnaire des infrastructures routières wallonnes.



"Il reste à démolir les parties latérales. Une fois que cela sera fait, il faudra évacuer les gravats, replacer les glissières de sécurité sur l'autoroute et nettoyer la voirie", précise-t-on à la Sofico. "On profite de la fermeture de l'autoroute pour réaliser certaines interventions comme l'enlèvement de détritus ou de petites réparations, de nids de poule par exemple."



Photo de Mathieu Langer





Une voie sans issue

Ce pont (numéro 8), situé à hauteur de la rue Haute Claire, devait être démoli en raison de son état de dégradation et ne sera pas reconstruit car sous-utilisé et situé à proximité de deux autres ponts qui surplombent l'autoroute. La rue Haute Claire deviendra une voie sans issue et une zone de rebroussement sera aménagée afin de permettre aux habitants des deux parties de cette rue de faire aisément demi-tour.

La démolition s'effectue au moyen de pelles hydrauliques sur chenilles équipées d'un brise-roche, une sorte de gros marteau piqueur. Placées de part et d'autre du pont, sur l'autoroute, elles fractionnent petit à petit le béton qui constitue l'ouvrage. Ce qui implique la fermeture de l'autoroute, dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs 2 Grâce-Hollogne et 3 Toutes voies. Des déviations sont mises en place.

Selon le planning établi, la démolition devrait s'achever ce dimanche à la mi-journée. Suivra la remise en état des lieux. Sauf contre-ordre, la voirie sera rouverte demain/lundi à 6h00.



Photo de Mathieu Langer