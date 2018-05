Démuni, un Liégeois a escroqué plusieurs acheteurs sur eBay: la justice l'a condamné

Un Liégeois âgé de 33 ans a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 15 mois de prison avec sursis et à une amende de 600 euros avec sursis partiel après avoir commis 35 escroqueries lors de la vente d'objets sur eBay. Le prévenu avait proposé à la vente des objets qu'il ne faisait jamais parvenir à ses acheteurs.



Le prévenu était un homme démuni dont la situation financière était gérée par un administrateur provisoire avec lequel il s'était brouillé. Pour faire face à ses besoins d'argent, il avait développé un commerce en noir sur internet en achetant et revendant des objets divers.



Entre mai 2012 et février 2013, il avait utilisé différentes identités pour opérer plus de 800 transactions sur eBay. Mais 35 clients avaient été grugés et n'avaient jamais reçu les objets achetés. Certains avaient reçu des objets faux ou qui ne correspondaient pas à l'objet initialement commandé.



Le prévenu était poursuivi pour avoir commis des faux dans un système informatique, pour escroqueries et pour port public de faux nom. Il avait soutenu pour se défendre qu'un enquêteur avait été négligent et avait oublié de joindre au dossier les preuves d'envoi des objets concernés. Le tribunal n'a pas retenu les explications du prévenu. Il a été condamné à une peine de 15 mois de prison avec sursis et à une amende de 600 euros avec sursis pour la moitié.