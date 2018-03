Depuis que la vierge de Jalhay s'est illuminée, il y a quatre ans, Nadia, sa propriétaire, aurait des dons de guérisseuse

Il y a 4 ans, à Jalhay, la vierge de Nadia et Daniel s'était illuminée. Des centaines de curieux avaient fait le déplacement jusque dans leur salon pour observer le phénomène. Aujourd'hui, la Vierge est installée dans l'église de Sart-Station, mais elle ne cesse de recevoir de nouveaux visiteurs venus des quatre coins du monde.

À Jalhay, la statue de la Vierge lumineuse qui avait déchaîné les foules en 2014 continue de faire parler d'elle quatre ans plus tard. Malgré leur succès mondial, Daniel et Nadia Lefloch n’ont pas déménagé. "On a toujours du monde. Tous les jours. L’année dernière, on a eu des cars de Français. Des Argentins, des Guadeloupéens, des de Nouvelle-Zélande, des Canadiens, des Suisses, des Gitans, des Chinois, on a eu e tout", a détaillé Nadia au micro de Julien Covolo pour Bel RTL.





"Elle redescend, elle avait oublié sa canne"



Avec le temps, la propriétaire se serait même découvert un talent de guérisseuse. "Cette dame-là qu’on avait eue de Durbuy, elle n’avait plus monté les escaliers depuis trois ans, elle avait une canne. Je lui ai d’abord mis mes mains avant de monter, elle est montée, elle redescend, elle avait oublié sa canne", affirme-t-elle.



Dans le village, les histoires similaires se multiplient. "J’avais le bras qui était pratiquement immobilisé et le lendemain, en me levant, je me suis aperçue que je n’avais plus du tout mal", a témoigné une Jalhaytoise.



"Si ça peut donner un peu d’espoir"



Miracle ou placebo ? La principale intéressée ne se l’explique pas et estime ne rien faire de mal. "Moi, je crois que les gens, vous savez, si ça peut donner un peu d’espoir, parce que le moral joue quand même beaucoup dans certaines choses, alors tant mieux", a insisté Nadia.



La vierge originelle est à présent installée dans l’église de Sart, de quoi soulager ses propriétaires.