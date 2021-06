Des airs de vacances au domaine de Wégimont: "C'est le paradis après l'enfer du mauvais temps et du Covid-19"

Pas besoin d'aller à l'étranger pour profiter du soleil. Au domaine de Wégimont en province de Liège, c'est déjà l'été. Les premiers vacanciers profitent du soleil comme s'ils étaient dans le Sud de l'Europe, l'accent en moins...

Ils connaissent les lieux et retrouvent leurs habitudes. Notre équipe de journalistes s'est aventuré sur le terrain de pétanque du domaine de Wégimont, où trois retraités profitent du soleil et c'est comme s'ils s'étaient quittés hier.

L'un d'entre eux témoigne devant nos caméras: "C'est le paradis ici, et on vient de quitter l'enfer avec le mauvais temps et le Covid-19. Maintenant, on espère que tout va s'arranger".

Le camping ce n'est pas le luxe. L'avantage est ailleurs. Ici une centaine de résidents ont juste ouvert la porte pour débuter les vacances. Les premiers jours de juin sont synonymes de premiers jours d'été.

Eric Mestrez, président du domaine provincial de Wégimont: "On a notre premier week-end. Alors évidemment tout le monde sait qu'on a des conditions à respecter mais mais voilà le public est au rendez-vous tout le monde avec le sourire évidemment et des coups de soleil maintenant..."

Un peu plus loin, la piscine provinciale a des allures de plage. L'eau est à vingt-six degrés. La température est parfaite pour celui qui vient jouer au sportif. Une professeure juste avant sa journée de cours témoigne: "On on a super bon. Cela fait du bien d'être dehors. Il fait beau. C'est beaucoup plus gai que de s'entraîner à l'intérieur."

La saison est lancée nous disent-ils tous en choeur. On de demande qu' à les croire et à les rejoindre dans leurs vacances aménagées.