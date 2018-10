Des batteries géantes d'énergie verte inaugurées à Seraing: à qui sont-elles destinées?

L'entreprise CMI a inauguré à Seraing la plus grande station industrielle de stockage d'énergie verte en Europe. Elle est alimentée par 6.500 panneaux solaires.

Notre journaliste Samuel Ledoux s'est rendu ce vendredi au coeur de cette station pour nous expliquer à qui elle est destinée.

"Cela s’adresse avant tout aux pays en voie de développement en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud pour notamment alimenter des villages, des usines, des entreprises mais aussi des administrations. Cela s’adresse aussi aux pays où il y a beaucoup d’énergie verte. C’est le cas en Allemagne où il y a une surcapacité. Et bien souvent ce type d’énergie est malheureusement perdue", explique notre journaliste.





"L’avenir des villes passera par le stockage des énergies"

"Une des solutions, ce sont ces énormes containers qui sont en réalité des batteries géantes capables de stocker beaucoup d’énergie. C’est un centre intelligent car elles tiennent compte de différents paramètres comme la météo mais également la consommation de l’usine, de l’entreprise ou de l’habitation à alimenter. Elle peut même savoir le prix de l’électricité sur le marché. Ces données-là sont prises en compte pour le stockage. Les batteries s’adaptent donc en permanence en fonction des éléments extérieurs. L’avenir des villes de demain passera inévitablement par le stockage des énergies", précise Samuel Ledoux.





De l'emploi pour des centaines de personnes en région liégeoise

Autre bonne nouvelle pour l'entreprise: son pôle militaire participera à la maintenance de tous les véhicules que l'armée belge va commander.

"Elle pourra également fournir l’équipement et les tourelles de ces véhicules blindés. Mais c’est surtout à la maintenance qui est gage d’emploi. A partir de 2025 et durant près de 20 à 30 ans, elle s’occupera de la maintenance des 444 véhicules terrestres de l’armée belge. Pour vous donner, une idée, c’est 50 millions d’euros de retombée chaque année. Ajoutez à cela, l’entreprise FN Herstal qui va participer au programme de ces véhicules blindés. Cela va assurer de l’emploi, des formations et l’engagement de centaines de personnes en région liégeoise", a conclu notre Samuel Ledoux.