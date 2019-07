Des bombonnes de gaz explosent dans un hangar agricole à Clavier

Les pompiers de la zone de secours Hesbaye-Meuse-Condroz (Hemeco) ont indiqué être intervenus ce jeudi soir pour un feu dans un hangar agricole, rue du Hâlon à Clavier. Peu après 18h00, l'incendie s'est déclaré dans le hangar, dans lequel était notamment stocké du foin et de la paille. Des bonbonnes de gaz, servant à la soudure, ont explosé et réduit le bâtiment en cendres.



Les pompiers de Huy, présents avec une autopompe, une échelle et un camion-citerne, ont reçu l'aide de deux citernes du poste de Hamoir. Le feu était maitrisé à 21h00. L'incendie et l'explosion n'ont fait aucune victime.