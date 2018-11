Des caméras de surveillance installées dans les toilettes d'une école à Ans: "C'est bien sécurisé"

Depuis une semaine, des caméras de surveillance ont été installées dans les toilettes de l’Athénée Royal d'Ans. Les cuvettes ne sont pas directement filmées, mais bien l’espace commun. L’école veut mettre fin au saccage des toilettes. Et visiblement, cela fonctionne. Les toilettes sont laissées dans un meilleur état depuis les caméras. Mais cela fait réagir.

Des éviers cassés, des distributeurs de savon arrachés, des clenches de portes brûlées, ou des papiers jetés au sol. C’était avant l’installation des caméras. Depuis qu’elles sont en place, l’endroit est nettement plus fréquentable. "Sur une semaine, on n’a quasiment plus eu de problème et les dames qui entretiennent les toilettes quotidiennement nous disent que la différence est énorme", déclare la préfète Isabelle Mertens.

Du côté des élèves, c’est surtout chez les garçons que le débat est le plus animé. Les caméras sont placées au-dessus des urinoirs, mais l’intimité est maintenue. Des bouts de tête dépassent sur les images et les caméras sont fixes.





"Elles peuvent être utilisées à n’importe quelle fin"

Les parents se sont inquiétés de la possible utilisation de ces images. "Elles existent et on sait qu’elles peuvent être utilisées à n’importe quelle fin. Elles pourraient se retrouver sur les réseaux sociaux par exemple", explique Marc Vanmechelen, le président de l’association des parents.

"Il y a un mot dans les toilettes qui explique aux élèves que les caméras sont installées uniquement en cas de vandalisme. C’est bien sécurisé, il y a des codes d’accès. C’est sur un serveur privé donc il n’y a vraiment aucun souci", précise Isabelle Mertens.

Créer un électrochoc auprès des élèves, c’était le but de l’Athénée. L’établissement scolaire recevra les délégués de classe. S’ils s’investissent dans d’autres solutions pour imposer le respect vis-à-vis des toilettes, les caméras seront retirées.