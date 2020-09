Des camions à toute heure du jour et de la nuit provoquent l'AGACEMENT des habitants d'une rue d'Oupeye

Ce soir après le RTL Info19H, une équipe du magazine "Images à l'appui" s' est rendue dans le quartier d'Oupeye près de Liège ou un quai de déchargement pour camions crée de vives tensions. Les riverains affirment que l' installation est illégale.

Dans les images qui seront diffusées ce soir un riverain a filmé le ballet des camions. Ils se relaient devant l'entrepôt pour charger et décharger leurs remorques. Les manoeuvres sont serrées: "C'est comme cela tous les jours. Cela ne fait qu'empirer, les gens se plaignent et ils deviennent irrités par cette situation. Tant que ce quai de chargement ne sera pas supprimé, cela n'ira jamais", déplore un voisin.

Une riveraine, inquiète, confie: "Les camions sont de plus en plus gros et ils viennent livrer à toutes heures, pendant les jours fériés".

"Les camions se garent sur les trottoirs avec le moteur en marche en attendant que l'autre commence sa manoeuvre", regrette un riverain excédé par le bruit.

Le patron des bâtiments a réalisé un élargissement visiblement sans autorisation de la commune mais le quai reste trop étroit pour que certains camions se garent du premier coup. Ils accrocheraient donc au passage, des murs, les poteaux ou encore les habitations. Les riverains en ont plus qu' assez de subir ce ballet de manoeuvres et désirent un appui de la commune.