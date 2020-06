Des caravanes de gens du voyage s'installent à Nandrin: "La magie fait parfois des choses très surprenantes", déclare le maïeur

Des gens du voyage se sont installés à Nandrin depuis hier. Ils ont pris place sur un terrain qui appartient au club de football de la commune. Une installation à l'improviste, alors que la commune était contre. La police ne compte pas les déloger de force, mais espère nouer un dialogue avec les gens du voyage.

Il y a trois ans une série de caravanes étaient déjà venues s'installer au même endroit. Pour éviter que cela se reproduise, la commune avait placé de lourds blocs en béton entravant les accès. Ils ont été déplacés.

"On n'est pas des mauvais gens, on est corrects. Il n'y a pas de problème. Les blocs en béton étaient déjà retirés, on y a pas touché", assure Jacques Demestre, le chef du camp.

"La magie fait parfois des choses très surprenantes, surtout le dimanche de la Fête des pères à 14h puisque évidemment ces personnes choisissent très opportunément leur moment d'intervention", a déclaré de son côté Michel Lemmens, le bourgmestre de Nandrin.

Une trentaine de caravanes originaires de Valenciennes dans le nord de la France se sont installées sur un terrain communal loué par le club de football. Une partie d'entre elles se trouvent même sur un terrain qui sera utilisé pour un stage de fin juillet.

"C'est un dossier touchy parce qu'on réfléchissait tout à l'heure avec des collaborateurs de l'administration à un autre lieu potentiel. Mais quel lieu? Comment? C'est toujours toute la problématique de savoir jusqu'où on peut aller par rapport à ce genre de choses, en sachant que la perception globale de la population n'est pas positive", ajoute le maïeur de la commune.

La commune compte gérer en mode compromis. De l'eau et de l'électricité seront fournis contre paiement, à condition de partir dans deux semaines. Le site devrait ensuite être clôturé avec des moyens plus dissuasifs.