Des centaines d'objets volés dans des habitations de la région de Liège RETROUVÉS: voici les photos

Vers la mi-juin, la TFZ (Task Force zonale, Affaires économiques et sociales), en collaboration avec la Brigade judiciaire et le commissariat Saint-Léonard, a procédé à plusieurs perquisitions suite à l’arrestation d’un individu pour vol dans véhicule. Grâce à leur enquête, les policiers liégeois ont réussi à démanteler un réseau de receleurs. Trois personnes ont ainsi été privées de liberté et présentées à un juge d’instruction.

Une véritable caverne d’Ali Baba avec 323 objets d’origine douteuse, provenant vraisemblablement de vols dans véhicules et dans habitations en région liégeoise, a ainsi été découverte. Parmi les objets se trouvent énormément d’outillage pour la construction, il y a aussi quelques PC portables, des guitares, des vélos, outils de jardinage et de l’électroménager. Le montant de la prise s’élève à plusieurs centaines de milliers d’euros.

La Zone de Police de Liège a tout répertorié. La liste complète des objets volés peut être consultés sur le site internet de la police de Liège.

40 objets ont retrouvé leur propriétaire, 29 sont en cours de restitution. Il en reste 254.

Si un objet est reconnu, le propriétaire doit appeler le 0475/36.11.79 du mercredi 11 septembre au vendredi 20 septembre. Il devra fournir une attestation de dépôt de plainte ou une facture d’achat de l’objet ou une description d’une caractéristique permettant d’identifier l’objet (ex : une gravure, des initiales, un signe distinctif, une photo, un autocollant…). Une journée portes ouvertes est également programmée le samedi 21 septembre entre 8h30 et 16h30.