Des centaines de personnes, dont de nombreux enfants, bloqués à Coo: la foudre a provoqué l'interruption du trafic ferroviaire

Les visiteurs du parc d'attractions de Plopsa Coo et des Cascades de Coo ont eu une mauvaise surprise à la sortie des lieux ce vendredi en fin d'après-midi. Ceux qui devaient partir en train se sont retrouvés bloqués à la gare. "Plus aucun train ne circule à Coo. Les enfants sont bloqués. Il y a environ 800 personnes coincées", nous a écrit Steven via le bouton orange Alertez-nous.

"Il y avait même un train scolaire prévu exprès pour les enfants à 16h30, il a été annulé. Depuis, des coordinateurs sont arrivés pour distribuer des bouteilles d'eau, mais il n'y en avait pas assez. Je vois une ambulance qui vient d'arriver, peut-être par prévention. Cinq cars de 100 personnes envoyés par la SNCB devraient partir vers 18h", nous a précisé notre témoin vers 17h45.

Des taxis s'il n'y a pas assez de place

De son côté, la SNCB confirme qu'un dérangement à la signalisation a provoqué l'interruption du trafic entre Rivage et Trois-Ponts. La porte-parole confirme l'arrivée des cars. "Cinq bus arrivent. Et nous allons mettre en place des taxis s'il n'y a pas assez de place. Nous avons aussi mis du personnel sur place pour aider les voyageurs et nous avons prévu de l'eau", nous a confié Elisa Roux.

La foudre a touché des installations

Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, détaille la cause des problèmes: la foudre est tombée sur des installations à Aywaille. "Ça perturbe les feux de signalisation, les aiguillages… bref, tout ce qui permet aux trains de circuler. On a résolu les problèmes de fibre optique, mais nous avons encore des soucis avec les composants électriques. Nos équipes sont au travail, mais nous ne pouvons pas donner de délai pour la remise en service", nous a indiqué Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.