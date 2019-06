Des croix gammées taguées à la piscine de Malmedy: les images de surveillance ont filmé l'intrusion des auteurs

La piscine "Mon repos", à Malmedy, a été la cible de voyous, durant la nuit de samedi à dimanche. Des tags représentant notamment des croix gammées ont été dessinés sur la façade extérieure du bâtiment ainsi que sur le toboggan, a indiqué Robert Justin, président de la régie communale autonome Malmedy-Sports-Culture, confirmant une information de L'Avenir Verviers.



"Sur les images filmées par les caméras de surveillance de la piscine, on voit que cinq jeunes, qui ne sont pas identifiables, se sont introduits sur le site de la piscine et y ont effectué des tags", explique le président de la régie communale autonome. D'après les premières constatations, les vandales se sont introduits sur le site par effraction.





Une plainte déposée



"La barrière du parking était fermée par un cadenas qui a été forcé. Par ailleurs, tout le site de la piscine est clôturé et une clôture a été découpée pour permettre l'accès", explique M. Justin.

Une plainte a été déposée auprès de la zone de police Stavelot-Malmedy, qui a procédé aux constatations. Mis à part les tags, aucune autre dégradation n'a été commise. La piscine extérieure, qui avait ouvert ses portes le 1er juin, est donc toujours accessible, assure Robert Justin qui espère que ces tags, à caractère raciste, pourront être effacés le plus rapidement possible.