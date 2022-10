L'eau du robinet est contaminée à Remicourt: "Un citoyen sur deux touché", estime le bourgmestre

Plus de 600 habitants ont été touchés par la pollution de l'eau de distribution survenue la semaine dernière à Remicourt, a indiqué lundi le bourgmestre Thierry Missaire à l'agence Belga. Une réunion est annoncée lundi dans l'après-midi pour envisager les suites de l'incident et aider les habitants.

"Quelques dizaines de personnes ont consulté un médecin après avoir souffert de cette pollution. En recueillant les témoignages des uns et des autres, notamment lors de la distribution d'eau potable, nous constatons en réalité qu'un citoyen sur deux a été touché, soit plus de 600 personnes", précise le mayeur remicourtois.

"Les résultats des dernières analyses sont à présent bons, tout est presque dans les normes, mais nous attendons que ce soit absolument parfait sur l'ensemble du territoire concerné".

L'information a été confirmée par le porte-parole de la société wallonne des eaux (SWDE) qui annonce que l'avis de non-potabilité de l'eau restera d'actualité jusqu'à au moins mardi.

Assurer le suivi des personnes malades

Des représentants de l'Agence régionale pour une vie de qualité (AViQ) et de la SWDE rencontreront les autorités locales dans l'après-midi. "Nous devons à présent envisager les suites et apporter des réponses aux habitants. Il faudra notamment assurer le suivi des personnes qui ont été malades, constituer les dossiers pour les assurances, donner les bons conseils pour le nettoyage des appareils ménagers, etc.", conclut le bourgmestre. L'eau de distribution est déclarée impropre à la consommation depuis mercredi dernier dans le village de Hodeige, dans l'entité liégeoise de Remicourt.

En cause, une contamination bactérienne liée à la présence de substances d'origine fécale dans l'eau survenue sur le réseau au départ d'une station d'épuration des eaux usées de l'Association intercommunale pour le démergement et l'épuration des communes de la province de Liège (AIDE). Une seconde source de contamination de l'eau potable a été décelée durant le week-end chez un particulier.