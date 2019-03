Des exercices militaires suscitent la frayeur d'un habitant à Nandrin

Un exercice de la Défense s’est déroulé ce matin sur le territoire de la commune de Nandrin. La manœuvre est habituelle mais il arrive que l’information ne parvienne pas jusqu’à tout le monde et que des habitants soient surpris. Une personne qui a vu ces militaires nous a confié son inquiétude, affirmant que les soldats avaient pénétré dans son jardin.

La Défense a confirmé qu’il y avait eu une opération d'entraînement militaire ce matin à sur le territoire de Nandrin, commune de la province de Liège. Elle avance que c’est à l’administration communale de prévenir les habitants, via des toutes-boîtes ou les journaux locaux.

Les militaires ont-ils le droit d'investir une propriété privée? La défense est catégorique sur un point : de tels exercices peuvent avoir lieu uniquement sur les voiries publiques et en aucun cas sur des terrains privés, comme les jardins de particuliers, sauf si une autorisation est accordée par les propriétaires. Mais, une petite erreur reste possible.

De son côté, le bourgmestre de Nandrin, Michel Lemmens, explique que le haut-commandement de l’armée prévient effectivement le mayeur qui passe ensuite l’information au collège communal. Le bourgmestre souligne qu’il reçoit cinq ou six mails de ce type par an et que sauf opération particulière, il n’y a pas lieu d’informer la population de manière spécifique.