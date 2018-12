Des gilets jaunes bloquent la Tour des Finances de Liège: "Ils ne laissent pas rentrer"

Plusieurs lecteurs nous ont signalé la présence de gilets jaunes devant la Tour des Finances à Liège ce lundi matin. "Ils ne laissent pas rentrer", nous affirme-t-on. Contactée, la police locale de Liège nous a confirmé ces dires. Depuis environ 7 heures du matin, "une bonne dizaine de gilets jaunes bloquent l'accès au parking de la Tour des Finances".

Conséquence: les employés ne peuvent gagner leur lieu de travail. Face à cela, le directeur a décidé de fermer la Tour ce lundi. Le télétravail est exceptionnellement permis.





Pour l'instant, l'action se déroule dans le calme. Des gilets jaunes ont accepté de parler au micro RTL Info. "Ici, ce sera jusqu’au finish aujourd’hui. Tous les employés sont rentrés chez eux, donc ça se passe très très bien. Tout est bloqué, de toutes façons ils ne savent pas rentrer autant ici que le garage est bloqué. Donc, ils ne peuvent absolument rien faire." Un second ajoute: "C’est vrai, on n’est pas beaucoup, on n’est pas nombreux, mais si on peut faire bouger les choses même en étant dix, quinze ou vingt, et réveiller certaines consciences ce serait bien. Que les gens comprennent, fonctionnaires ou pas, qu’ils sont pressés de plus en plus et qu’ils n’auront jamais rien dans ces conditions."