Des Liégeois créent un jeu de société qui mène à un butin de 210.000 euros

"Guardians of Legends." C'est le nom donné à un jeu de société d'un genre unique créé par des Liégeois. L'objectif est de retrouver un œuf en or pu caché quelque part dans le monde.

Des Liégeois ont développé un jeu de société, "Guardians of Legends", couplé à une chasse au trésor qui fait voyager à travers le monde avec, à la clé, un authentique trésor d'une valeur de 210.000 euros. Il s'agit de la chasse au trésor en activité munie du montant à remporter le plus élevé, a annoncé lundi Vincenzo Bianca, co-auteur du jeu. "Guardians of Legends" se présente dans une boîte, comme un jeu de société traditionnel de type plateau auquel on peut jouer en famille et qui est adapté aux enfants dès 8 ans. Alors qu'il ne sortira que le 2 avril prochain, pas moins de 8.000 exemplaires ont déjà été commandés.

Il faudra se rendre sur place

Dans la boîte, au-delà du matériel pour jouer, on y trouve un code unique permettant d'activer sa participation à la chasse au trésor et d'accéder au forum du jeu où les joueurs disposeront d'une feuille de route. "Les énigmes cachées dans le jeu mènent à un trésor caché quelque part dans le monde. Tout peut être résolu de chez soi, sans se déplacer, mais lorsque l'endroit où est caché le trésor sera découvert, il faudra se rendre sur place pour déterrer le coffre dans lequel se trouve un parchemin menant au trésor. Si on a des doutes quant à la localisation, c'est que ce n'est pas la bonne", précise Vincenzo Bianca, ce Liégeois passionné de chasses au trésor depuis son adolescence.

Trois ans pour résoudre l'énigme

Ce trésor est un oeuf forgé en or pur 24 carats, mis en valeur par trois feuilles en or blanc 18 carats sur un socle en or noir (weirdium). Le tout est serti de près de 600 pierres précieuses. Sa valeur est estimée à 210.000 euros. Il s'agit d'une pièce unique créée par les deux artisans joailliers liégeois Olivier Gangi et Cédric Sansen."C'est un coffre qui est caché, pas l'oeuf", insiste le co-auteur du jeu. "L'oeuf sera exposé dans un musée de Liège". Le mode d'emploi du jeu est disponible dans dix langues (français, anglais, néerlandais, allemand, espagnol, italien, portugais, hongrois, chinois et russe) afin de donner la possibilité d'y jouer dans le monde entier. A ce stade, le jeu sera disponible dès le 2 avril en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, au Canada, en Suisse, en Espagne, au Brésil et en Australie. La durée de vie de la chasse au trésor est estimée à trois ans.