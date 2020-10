Des panneaux "masque obligatoire" détournés à Liège: Batman et Robin envahissent le centre-ville (photos)

Dans le centre-ville de Liège, des panneaux rappelant le port du masque ont été "customisés" par un anonyme. Depuis la fin de la semaine passée, des autocollants de Batman et Robin ont été apposés sur certains panneaux destinés à rappeler aux piétons de se couvrir la bouche et le nez afin d'éviter la propagation du coronavirus. La "farce" n'a pour le moment pas été revendiquée, mais circule sur les réseaux sociaux.



De nombreux internautes semblent amusés par cette initiative dont le but n'a pas été revendiqué.



"Il était temps que quelqu'un fasse quelque chose de bien. J'adore", a écrit Laurie, conquise par l'idée. "J'adore ma ville", a lancé Catherine, amusée.

© Jerem Bosmns



© Laurie Juszczakiewicz