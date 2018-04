Des parents de la région de Hannut risquent de perdre toute leur liste de naissance à cause de la faillite d'un magasin: le gérant craint leurs réactions parfois violentes

Des parents en colère le font savoir sur les réseaux sociaux. Il râlent contre la faillite du magasin Cool Baby à Hannut qui pourrait leur faire perdre l'intégralité de leur liste de Naissance. Mais pour Marc, le gérant, ils vont trop loin dans leurs menaces.

Des dizaines de parents sont en colère à Hannut. Le magasin Cool Baby dans lequel ils ont déposé leur liste de naissance a fait faillite. Le dépôt de bilan doit d’ailleurs être prononcé ce mercredi au tribunal de commerce de Liège. Les parents qui avaient choisi ce magasin pour leur liste de naissance ont peur de ne rien recevoir. Sur les réseaux sociaux, la colère a pris des proportions inattendues et les propriétaires s'en inquiètent.





De quelques centaines à plusieurs milliers d'euros



Une trentaine de parents ou futurs parents se sont réunis sur le groupe Facebook "Cool Baby Hannut". Certains y postent des messages agressifs. La faillite pourrait leur faire perdre de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros disent-ils. Delphine, est une jeune maman. Elle n'est pas sur ce groupe mais elle est cliente de la boutique. "C’est très surprenant parce que j’entends encore Magalie nous dire : ‘A bientôt, venez nous montrer votre petit loulou. Ce qu’on va perdre c’est 10% de la liste", a-t-elle expliqué au micro de Camille Mathoulin pour Bel RTL.





Le curateur va-t-il rembourser les parents?



Au total, Delphine pourrait perdre pour 400e de cadeaux. Elle n’est donc pas sûre de les récupérer, mais pas assurée de perdre non plus. "Moi je ne peux pas leur garantir qu’ils vont récupérer, ça c’est sûr, mais le curateur nous a demandé de faire une liste avec le nom des gens et ce à quoi ils ont droit. Je suppose que s’ils m’ont demandé ça, c’est parce qu’ils vont faire quelque chose", a expliqué Marc Cardon, gérant du magasin.





"Il y a des gens qui ont été jusqu’à dire qu’il fallait la tuer"



Même s’il comprend la colère de ses clients, Marc ne comprends pas leur acharnement. Certains vont jusqu'à proférer des menacent à l'encontre de sa femme. "Ma compagne est très très mal. J’ai été chez le médecin avec elle parce que déjà une faillite, ce n’est pas facile à supporter, mais alors en plus tous les commentaires qu’il y a sur Facebook. Il y a des gens qui ont été jusqu’à dire qu’il fallait la tuer. Les gens viennent jusque chez moi sonner, mettre des mots dans la boîte aux lettres, ils ont contacté toute ma famille", a encore raconté Marc.



Il a d'ailleurs décidé de porter plainte face à ces vagues d'insultes et de menaces. Pour les listes de naissance en suspens, les parents ne seront pas fixés avant mi-avril.