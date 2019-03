Des parents verviétois ont fait subir un véritable calvaire à leur enfant de 10 ans: ils ont été condamnés

Un Verviétois âgé de 48 ans et une Fléronnaise âgée de 39 ans ont été condamnés vendredi par le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des faits de coups et blessures et des traitements dégradants sur leur enfant âgé de 10 ans. Ce couple avait infligé des humiliations graves à leur fils.



Les faits avaient été dénoncés à trois reprises, notamment par l'école dans laquelle l'enfant de 10 ans était scolarisé. Le personnel enseignant avait relevé que l'enfant était vêtu de manière inadéquate pour se rendre à l'école. Le dossier avait révélé que la mère était particulièrement agressive à l'égard de son fils. Parmi ses trois enfants, le plus âgé était le souffre-douleur. Il avait subi des scènes régulières d'humiliation.



L'enfant était forcé à effectuer des centaines de pompages ou à rester à genou la tête baissée. Ses parents lui infligeaient des coups de ceinture devant les autres membres de la famille pour l'humilier et le punir.



La mère de l'enfant a été condamnée à une peine de 15 mois de prison avec sursis probatoire. Son mari a été condamné à une peine de 12 mois de prison avec sursis probatoire.