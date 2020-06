Des pièges posés délibérément dans les bois, une fillette s'est blessée au pied dans les Fagnes: "Que peut-il y avoir dans la tête de ces personnes?"

Le confinement a fait grimper les activités dans les bois et notamment le VTT, ils sont de plus en plus à choisir cette activité pour les balades en forêt. Problème, ce passage beaucoup plus fréquents dérangent. Des obstacles dangereux sont posés délibérément.

Les vététistes dévalent les sentiers boisés à plus de 20 km/h. Et le danger ne vient pas forcément de l'environnement. Des pièges sont placés délibérément sur leur passage. Cyril, Mathieu et Simon en rencontrent beaucoup plus souvent ces dernière semaines.



"Je n'ai jamais été piégé physiquement mais j'ai déjà crevé des pneus encore hier", raconte Mathieu Toussaint, vététiste. "Il faut être encore plus attentif. Les barbelés, c'est une nouvelle 'mode'", déplore Cyril Haas. "Mais ça ne se fait pas. Nous on est déjà occupés à regarder où on va", ajoute-t-il.

Des barbelés disposés sur des chemin privés et aussi sur des chemins accessibles au public. On dénombre une vingtaine de zone en Wallonie jugées à risque pour les 150 000 vététistes que compte la région.

"Dans la plupart des cas, on circule dans des endroits où on pense qu'on est autorisés. Parfois ça ne l'est pas mais dans la majorité des cas, ça l'est. Et c'est sur des chemins où il y avait a priori pas de problème à circuler que ces pièges ont été tendus", raconte Olivier Béart, porte-parole de la Mountain bikers fooundation Belgium.

Des pièges improvisés qui touchent aussi les promeneurs, il y a quelques jours une fillette de 10 ans s’est blessé au pied…



"Qu'est-ce qui peut il y avoir dans la tête de ces personnes pour arriver à de telles extrémités ?", s'indigne Olivier Béart. "Vouloir porter atteinte à la vie de quelqu'un, parce qu'on peut tuer quelqu'un ou le blesser très grièvement avec ce genre de dispositif".



Dans le fagnes la police compte renforcer ses contrôles dans les bois pour tenter de retrouver les auteurs de ces dangereux obstacles. Cette infraction est prévue par le code pénale et est passible d’une traduction devant un tribunal correctionnel.