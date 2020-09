Des pyromanes ont sévi cette nuit à Verviers: des voitures et une cabine Proximus sont parties en fumée

Les pompiers et la police ont été fort occupés la nuit dernière à Verviers.

Vers 02h30, rue du Corbeau à Dison, un incendie de véhicules a été signalé. Sur place, une Renault Megane est la proie des flammes, elle sera totalement détruite. La Hyundai Getz stationnnée à l'arrière de la Renault est également en feu, ainsi qu'une Fiat Panda stationnée devant la Megane. Une cabine Proximus située sur le trottoir est également endommagée. Le commandant des pompiers ne peut déterminer l'origine du sinistre. Un maître chien "incendie" a été sur les lieux afin de détecter la présence ou non d'accélérant. L'enquête est en cours.

Un peu plus tard, vers 3h30, rue du Vélodrome à Verviers, nouvel incendie, précise la zone de police locale : un cyclomoteur. Les pompiers déjà présents éteignent l'incendie. Le cyclomoteur est totalement détruit. L'origine de l'incendie, là non plus, n'a pu être déterminée.