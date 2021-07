Des services de base sont installés à Verviers pour aider les sinistrés: "La vie reprend petit à petit"

À Verviers, une petite ville dans la ville se créé pour venir en aide aux sinistrés des inondations. De nombreux services de base sont installés pour permettre aux habitants du quartier de revivre un peu.

Devant l'hôtel de ville, un camion permet aux habitants de prendre une douche. Savons et essuis sont fournis. Car pour des milliers de Verviétois, à la maison, c'est impossible.

"Il n'y a pas d'électricité pour chauffer l'eau et pour doucher les enfants. On partait des fois chez des amis... mais j'ai pas beaucoup d'amis", raconte un homme.

Sur la même place, la médiathèque est transformée en bureau d'accueil du service des calamités. Un groupe électrogène permet de recharger les GSM, indispensables pour garder du lien.



"Je suis seul aujourd'hui, c'est bizarre. D'habitude il parait qu'il y a toujours du monde, raconte un autre homme. Ça fait une semaine que je travaille dans des cars. Faut que je nettoie les appartements, y compris le mien. Donc on a tout perdu. Il faut bien de temps en temps venir recharger".

Même équipement à quelques kilomètres sur la place du quartier d'Ensival. Il reste encore quelques déchets à évacuer. "J'ai l'impression que c'est un chantier de guerre mais qui est en train de reprendre un peu des couleurs", confie un habitant.



Des conteneurs seront installés sur la place pour les commerçants. La pharmacie, la librairie, le salon de coiffure, le marchand de kebab, la sandwicherie et le salon de toilettage pour chiens vont reprendre du service dans cette structure provisoire.



"La vie reprend petit à petit dans le quartier. Il y a énormément d'entraide. Tous les voisins se parlent. Tout le monde se connaît, tout le monde sait qui a quoi, qui fait quoi et tout le monde héberge tout le monde", explique François-Marie, infirmière bénévole.



Pour faciliter la mobilité, le Tec a prévu des navettes gratuites. À Liège, elles sont déjà en place entre les zones sinistrées et la gare des Guillemins.



D'autres villes ou localités pourraient recevoir le même genre de services en fonction des demandes des bourgmestres.