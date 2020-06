Des tables occupées par des mannequins: voici l'idée originale d'un restaurateur à Verviers

Un restaurateur de Verviers a trouvé une idée originale pour occuper les chaises vides de son établissement: y installer des mannequins.

Une brasserie de Verviers était déjà connue pour sa carte. Mais depuis sa réouverture, on en parle également pour le concept original qu'elle vient de mettre en place: des tables avec des mannequins. Une façon ludique de meubler l'espace, tout en respectant les distances de sécurité.

"En agençant le restaurant pour le mettre aux normes le mieux possible, on s’est retrouvé avec deux tables vides. Ce qui ne me plaisait pas du tout. Là je me suis rappelé d’une interview d’un restaurateur en Allemagne qui avait mis des mannequins sur toutes les chaises pour un peu remplir et pour rigoler. Et je me suis dit pourquoi ne pas le faire aussi", explique Thierry Seirekidis, le propriétaire de la brasserie.

Le restaurateur a alors contacté un magasin de prêt-à-porter qui y a vu une belle opportunité de capter l'attention de nouveaux clients potentiels. Les vêtements seront changés tous les dix jours.