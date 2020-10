Des travaux devraient légèrement perturber l'approvisionnement en eau en région liégeoise

Un chantier de la Société Wallonne Des Eaux (SWDE) sur une canalisation en provenance des barrages d'Eupen et de La Gileppe perturbera la distribution en eau les nuits du 10 au 11 et du 24 au 25 octobre prochain. La canalisation remplacée alimente en eau plusieurs communes situées entre Verviers et Liège, qui subiront donc plusieurs désagréments, a indiqué la SWDE par voie de communiqué.



Durant deux nuits, la SWDE réalisera dans le cadre de son programme de rénovation des infrastructures d'approvisionnement en eau des travaux sur une importante canalisation en provenance des barrages d'Eupen et de la Gileppe. Le maillon remplacé a été placé dans les années 60 et ces travaux ont pour but d'éviter d'éventuels incidents à venir. Ainsi, "quatre imposantes vannes, réparties sur le parcours de l'adduction de la SWDE, seront remplacées et opérationnelles pour les 50 prochaines années", a indiqué la SWDE par voie de communiqué. "Le chantier nécessite la coupure de la circulation d'eau sur l'adduction le temps des travaux. Des perturbations dans la distribution d'eau des communes alimentées via cette infrastructure seront inévitables", a indiqué la SWDE qui poursuit: "Le choix d'effectuer ces travaux en automne, de nuit et avec une remise en service le dimanche a pour objectif de réduire au maximum les conséquences de cette interruption momentanée de la distribution d'eau". "Le timing prévoit, à deux reprises, une coupure d'eau dès 21 h, avec une remise en service progressive et qui sera pleinement opérationnelle pour toutes les communes impactées vers 14h00 le lendemain", indique la SWDE.

Les travaux seront réalisés du samedi 10 au dimanche 11 et du samedi 24 au dimanche 25 octobre. Les communes de Verviers, Dison, Herve, Pepinster, Olne et Soumagne, directement alimentées par l'adduction Vesdre/Gileppe, subiront de fortes perturbations. Certaines zones de communes alimentées en eau par la CILE risquent également de subir quelques désagréments. Il s'agit des communes de Beyne-Heusay, Blegny, Esneux, Flémalle, Fléron, Liège et Seraing.