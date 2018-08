Des travaux et la vitesse limitée à 70 km/h entre Rocourt et Alleur sur la E40: l'enfer pour les automobilistes pendant un mois?

Un nouveau chantier a démarré, hier samedi, sur l’autoroute E40 entre Rocourt et Alleur. Des travaux pendant lesquels la vitesse sera limitée et qui risquent, donc, de provoquer quelques embarras de circulation.

Le chantier de réhabilitation de l’autoroute entre Vottem et Alleur vient d’entamer sa deuxième phase. La phase 1 des travaux, entre Vottem et Rocourt, a été réalisée au mois de juin. La phase 2 a débuté samedi. Elle concerne cette fois le tronçon entre Rocourt et Alleur en direction de Loncin.



Les travaux consistent à réhabiliter le revêtement, remplacer les rails de sécurité et changer les écrans antibruit. "C’est un chantier qui va prendre un peu plus d’un mois, donc qui a démarré le 18 août et qui va durer jusqu’au 16 septembre en ce qui concerne l’impact sur le trafic. Ça veut dire qu’après, on continuera à travailler, mais essentiellement de nuit et en bande d’arrêt d’urgence, jusqu’au début du mois d’octobre, donc là ça n’aura plus beaucoup d’impact sur la circulation", explique Elodie Christophe, porte-parole de la Sofico.





"C’est un tronçon déjà très chargé et il risque effectivement d’y avoir quelques embarras de circulation"



Les prochaines semaines s’annoncent donc compliquées pour les automobilistes qui empruntent cette portion d’autoroute. En dehors des vacances scolaires, environ 100 000 véhicules y passent quotidiennement. "Ici, en fait, on va maintenir trois voies de circulation jusqu’au 16 septembre. Mais les voies sont rétrécies, donc on va limiter la circulation à 70 km/h. C’est un tronçon déjà très chargé et il risque effectivement d’y avoir quelques embarras de circulation", ajoute la porte-parole.





D'autres travaux pour d'autres perturbations



À partir du 24 août, d’autres travaux de réfection débuteront sur l’autoroute E40 à Heverlee et Berthem. Ils sont prévus jusqu’au 27 août en direction de Liège et jusqu’au 3 septembre vers Bruxelles. De fortes perturbations sont donc à prévoir pour les automobilistes circulant entre Liège et Bruxelles.