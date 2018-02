Des vaches s'échappent d'une ferme et saccagent des jardins à Herve: le propriétaire n'est pas parvenu à les rattraper (vidéo)

Depuis un peu plus d'un mois, des vaches posent problème à Bolland, un petit village de l'entité de Herve. Des vaches qui se sont échappées et qui saccagent les jardins. Leur propriétaire ne parvient pas à les attraper. Ce qui commence à agacer sérieusement les habitants. La situation a même contraint les autorités communales à intervenir. Un reportage de Vincent Jamoulle et David Muller pour le RTLinfo13H.

Un jardin de Bolland est rempli de trous après le passage d’un taureau de race limousine. Quelques jours plus tard, dans le même quartier, les vaches affamées sont venues ensuite brouter un talus recouvert de lierre.

Les vaches appartiennent au baron

Se lever le matin et découvrir des vaches dans son jardin, partir au travail et les retrouver au milieu de la route ou les croiser une nouvelle fois le soir, cela pourrait paraître sympathique, mais c’est tout le contraire. Les vaches qui ont également provoqué un accident de la route, viennent de la ferme qui jouxte le château de Bolland. Le propriétaire est baron et a 83 ans. Il gère seul ses bâtiments, des hectares de terres, plusieurs chevaux et 26 vaches.

"Il a certainement des difficultés pour pouvoir mener à bien et remettre à neuf tout ceci. Il y a énormément de travail, mais les moyens ne suivent peut-être pas toujours", déclare Marc Drouguet, le bourgmestre de Herve.

Interpellé par les autorités après de nombreuses plaintes de riverains, le baron n’est jamais parvenu à rattraper lui-même ses vaches. "On a pris les devants avec un vétérinaire pour pouvoir anesthésier les animaux et pouvoir les ramener chez le propriétaire à ses frais", ajoute Marc Drouguet.

Le baron pense être victime d'un complot

Le baron n’a pas souhaité nous accorder d’interview. Il pense que quelqu’un a saboté ses clôtures et il s’estime victime d’un complot politique à l’approche des élections communales.