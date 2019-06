Des vents violents vont s'abattre sur la Belgique: après Bruxelles, Liège ferme ses parcs et jardins

En raison des vents violents annoncés par l'institut de météorologie, les parcs, jardins publics et cimetières situés sur le territoire de la Ville de Liège sont fermés depuis 16h00 vendredi, et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est notamment le cas du parc de la Boverie, où se déroulent actuellement les Epicuriales, a annoncé vendredi la Ville.



"Lorsqu'on annonce des vents de 80 km/h, on prend cette décision de fermeture, d'autant qu'il y a dans le parc de la Boverie certains arbres qui peuvent être fragilisés par de grands vents. On refera le point quant aux prévisions à 18h30", précise Marc Minet, chef de cabinet du bourgmestre. Il ajoute que les autres manifestations avec tentes, chapiteaux et châteaux gonflables qui ne se déroulent pas dans un parc ne sont pas tenues de fermer sachant que la valeur d'alerte est plus élevée hors zones avec arbres.

"On réagit quand l'avertissement de l'IRM est orange, or ce n'est pas le cas car il est jaune", souligne-t-il. Concernant les Epicuriales, qui ont ouvert jeudi pour se tenir jusque lundi prochain dans le parc de la Boverie, les exposants ont été priés de quitter la vingtaine de tentes qui y sont installées et ce, en raison d'un risque de chute d'arbre.

"Il n'y a pas de risque au niveau des tentes car elles sont bien arrimées et peuvent résister à des vents de 130, 140 voire 150 km/h", assure Pierre Luthers, l'organisateur, qui espère que les prévisions, d'ici 18h30, permettront de rouvrir les Epicuriales pour la soirée.