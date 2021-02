Des visiteurs du Monde sauvage d’Aywaille s’inquiètent des files de voitures: le parc rassure

Des personnes qui se rendaient au parc du Monde sauvage d’Aywaille nous ont contacté via le bouton orange Alertez-nous ce vendredi vers midi. "On est bloqué dans la file de voitures depuis 45 minutes. Les voitures sont à l’arrêt et impossible de faire demi-tour. Qu’en sera-t-il du respect des mesures covid dans le parc?", s'est inquiétée Catherine. "Mauvaise gestion, pourquoi n’avoir pas prévu des plages horaires de réservation en ligne", s’est exclamée Céline.

Pannes de voitures

Contacté par nos soins, le responsable des opérations du parc rassure et explique ce qui s’est passé. "Deux véhicules sont tombés en panne dans les files. Cela a provoqué quelques soucis", indique d’abord Ronald Renson. "Pour le reste, il faut savoir que l’accès aux caisses se fait en voiture. Donc il ne faut plus faire la file ensuite, comme c’est le cas ailleurs. Une fois que la caisse est passée, tout est fluide dans le parc et les règles sanitaires sont respectées".

Pour ce week-end, nous pouvons accueillir 3.000 personnes au total

Le responsable précise lui-même qu’en cette période de vacances de carnaval, "tout le monde sort en même temps et se jette sur les parcs animaliers".

Alors, comment gérer cet afflux de visiteurs? "Des quotas ont été établis. Les visites au parc doivent se faire sur réservation, en ligne ou par téléphone. Pour ce week-end, nous pouvons accueillir 3.000 personnes au total. Les réservations pour samedi sont complètes, et les dernières pour dimanche sont en train d’être vendues", nous explique Ronald Renson.