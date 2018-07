Deux blessés dans un accident grave à Sprimont

Un important accident de la route a eu lieu jeudi après-midi à Sprimont, a indiqué la police de la zone de Secova. Deux personnes ont été blessées dont une grièvement.



Une moto et une voiture sont entrées en collision jeudi après-midi rue de Remouchamps à Sprimont. Rapidement prévenus, les services de secours et de police se sont rendus sur les lieux de l'accident pour aider les victimes et installer un périmètre de sécurité. Le conducteur de la moto, un homme âgé de 30 ans originaire de Herve, a été grièvement blessé et a été héliporté vers l'hôpital. La conductrice de la voiture, une femme âgée de 60 ans et originaire de Sprimont, a également été blessée et emmenée à l'hôpital en ambulance.