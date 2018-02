Deux braqueurs mineurs interpellés à cause d'un contrôle scolaire

Deux mineurs d'âge ont été interpellés par la police pour avoir braqué une pharmacie de Saint-Nicolas, a-t-on appris auprès du parquet de Liège qui a précisé qu'un troisième suspect était également recherché.

Vendredi après-midi, trois individus, non encagoulés, ont fait irruption dans une pharmacie située à Saint-Nicolas. L'un d'eux a menacé les employées du commerce avec une arme qui s'est finalement révélée factice. "Il leur a crié qu'il allait leur faire sauter la cervelle", a indiqué samedi matin le parquet de Liège.

Les trois malfrats ont dérobé 600 euros dans la caisse de l'établissement et ont pris la fuite en courant. Mais dans leur course, l'un d'eux a fait tomber son sac. Celui-ci a été récupéré et analysé par la police.

C'est grâce à un contrôle scolaire, qui se trouvait à l'intérieur de la sacoche et qui portait le nom du frère d'un des suspects, que les agents ont réussi à mettre la main sur un des braqueurs. Interrogé, le jeune homme, encore mineur d'âge, a donné l'identité de son co-auteur, également mineur. Ils sont tous les deux en aveu et ont rendu leur part individuelle du butin partagé.

Le troisième suspect n'a par contre toujours pas été identifié et est toujours recherché par la police.