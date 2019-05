Deux élèves de 14 ans de Herve surpris avec de l'ecstasy lors d'un voyage scolaire: "Ce n'était pas le genre à avoir de la drogue "

Un voyage scolaire d'une classe de troisième secondaire du Collège Royal Marie-Thérèse de Herve a pris une tournure inattendue fin avril. Alors qu'ils se rendaient à Lille, deux jeunes élèves, âgés de 14 ans ont été surpris par les professeurs en possession de drogue dure, de l'ecstasy. "Les professeurs ont directement réagi et ont appelé la direction, ainsi que la police

sur place et en Belgique", nous apprend les journaux du groupe Sud Presse. Le voyage n'a pas été interrompu mais a pu continuer dans des conditions correctes. "La direction de l'école a décidé de gérer le problèmes avec les élèves en question et les parents responsables", stipulent nos confrères. Concernant les deux élèves sanctionnés, pour leurs camarades, c'est la consternation: "On pensait que ce n'était pas le genre à avoir des drogues sur eux."