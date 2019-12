Deux enfants blessés par balle dans une maison à Dison: le père maintenu en détention, l'oncle remis en liberté

Deux enfants d'une dizaine d'années ont été blessés par balle à Dison en province de Liège. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi dans une maison du centre de Dison. Ce dimanche, on apprend que le père est maintenu en détention, tandis que l'oncle a été remis en liberté. Les enfants, hospitalisés, sont à présent hors de danger.

Deux enfants âgés d'une dizaine d'années ont été blessés par balle durant la nuit de vendredi à samedi, à Dison (province de Liège). Selon nos informations, le père, connu de la justice, a été maintenu en détention ce dimanche matin et sera présenté devant un juge d'instruction. Un mandat d'arrêt sera émis contre lui pour coups et blessures involontaires et la détention de quatre armes illégales.

Un seul coup de feu tiré

"Il semble que trois enfants qui jouait dans un appartement de Dison ont trouvé une arme avec laquelle ils se sont amusés. Un premier coup de feu est parti accidentellement sans faire de blessé. Le père de famille est intervenu et s'est saisi de l'arme et l'a manipulée. Un seul coup de feu, tiré de manière accidentelle, a blessé les deux enfants qui se trouvaient l'un derrière l'autre", explique Gilles de Villers Grand Champs, le procureur de division.

Si l'un des deux enfants a été plus sérieusement atteint, son état de santé s'est amélioré et ses jours ne sont plus considérés comme étant en danger, a précisé Gilles de Villers Grand Champs. Une seconde personne interpellée, l'oncle des enfants, a été remise en liberté. "L'homme n'était pas présent dans l'appartement au moment des faits. Il est intervenu par la suite pour porter secours".