Deux escrocs arrêtés en région liégeoise: ils prétendaient récolter de l'argent pour de bonnes œuvres devant des supermarchés

La police de la zone Secova (Liège) a interpellé deux individus en flagrant délit d'escroquerie à l'égard de personnes vulnérables. Jeudi, ils ont été mis à la disposition du juge d'instruction, a indiqué le parquet de Liège. Ces deux individus ont été appréhendés devant un supermarché à Embourg (Chaudfontaine), où ils s'adressaient à des personnes âgées en prétendant récolter de l'argent pour de bonnes œuvres. Selon les éléments à la disposition de la police, ils avaient déjà agi de la sorte au cours des jours précédents, notamment face à un autre supermarché à Aywaille.

L'un d'eux avait d'ailleurs déjà été interpellé par la police puis déféré au parquet de Liège.Au moins cinq personnes ont été victimes de leur manège. Les escrocs prétendaient récolter de l'argent pour de bonnes œuvres en montrant un document qui laissait croire que d'autres individus leur avaient précédemment donné certaines sommes. Ils ont ainsi soutiré à plusieurs reprises des billets allant de 5 à 50 euros.

Les deux suspects, âgés de 21 et 23 ans, sont d'origine roumaine et n'ont aucune attache en Belgique. Ils ont expliqué qu'ils habitent en France et qu'ils viennent régulièrement en Belgique pour faire la manche. Le fait qu'ils ciblaient des personnes âgées étant considéré comme une circonstance aggravante, le parquet les a mis à la disposition du juge d'instruction en demandant qu'ils soient placés sous mandat d'arrêt.