Deux individus interpellés pour des vols dans des pharmacies en région liégeoise

Deux hommes ont été interpellés pour des vols commis dans des pharmacies à Blegny et à Juprelle, a indiqué samedi le parquet de Liège. Vendredi à 18h00, un homme est entré dans une pharmacie de Blegny, rue Gerard Wilket, et a exigé la caisse sous la menace d'un couteau. Il est reparti avec un peu d'argent et deux chèques d'une valeur de 25 euros chacun. Son complice était resté au volant de leur voiture. Les deux suspects se sont ensuite dirigés vers Juprelle, rue Provinciale, pour commettre les mêmes faits. L'auteur principal a cette fois enjambé le comptoir pour prendre l'argent lui-même. Une femme présente sur place a vu le véhicule partir, ce qui a permis l'identification des individus. Les deux suspects, originaires d'Oupeye, ont été interpellés. Le premier, né en 1987, a été arrêté dans la voiture et le second, né en 2000, quelques instants plus tard, au moment où il tentait de rejoindre son domicile. Le dossier a été mis à l'instruction.