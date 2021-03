Deux jeunes piègent un homosexuel liégeois en passant par un site de rencontre: ils l'humilient dans des vidéos

Un jeune homme recherché a été déféré ce mercredi matin au parquet de Liège. Il aurait, avec un ami, profité de l'état de faiblesse d'un Liégeois né en 1968 en diffusant notamment des vidéos dans lesquelles on le voit dans un état comateux. Le second auteur est toujours recherché.

Courant de la semaine dernière, deux jeunes hommes bruxellois de 18 et 19 ans s'en sont pris à un Liégeois âgé d'une cinquantaine d'années à son domicile, indique le parquet de Liège. Les suspects auraient diffusé des vidéos dans lesquelles on voit l'homme dans un état comateux. C'est via un site de rencontre pour homosexuels que le quinquagénaire avait fait la connaissance de l'un des deux jeunes. Celui-ci était alors venu s'installer chez le Liégeois et son ami bruxellois l'avait rejoint par la suite. Là, ils auraient profité de la victime en la traitant de manière inhumaine et dégradante, notamment via la diffusion de vidéos. L'homme aurait également été insulté et aurait aussi reçu des coups de la part des suspects. Les versions des faits de la victime et des suspects diffèrent toutefois et l'enquête devra déterminer laquelle est la bonne. Recherchés pour traitement dégradant sur un être humain, un seul des deux suspects a pour le moment été appréhendé. Pour l'heure, le second auteur est activement recherché par la police. La personne interpellée mardi a été déférée ce mercredi matin au parquet de Liège. Son dossier a été mis à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre.