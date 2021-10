Deux lignes de RAVel en province de Liège ont reçu un prix européen d'excellent

Les deux lignes de RAVeL 38 et 39 ont obtenu le prix d'excellence européen des voies vertes la semaine dernière à Valence en Espagne.

Les lignes de Ravel 38 et 39 proposent une belle balade entre Chênée et Plombières, à deux pas de la frontière allemande. Elles ont été récemment primées lors d'un concours européen à Valence, recevant le prix d’excellence européen des voies vertes. Défrichée il y a 25 ans par des étudiants européens, la ligne 38 a subi pas mal de transformations au fil du temps. À l’avenir, l’idée est de continuer à améliorer les infrastructures avec davantage de bornes de recharges électriques et un renforcement de la signalétique.