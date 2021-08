Deux ouvriers tombent à l'eau à l'écluse d'Ampsin: une personne toujours recherchée

Deux ouvriers présents sur le chantier de l'écluse d'Ampsin-Neuville, à Amay, sont tombés dans la Meuse lundi, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco. Une des deux personnes était toujours recherchée en fin d'après-midi.



Les pompiers ont été appelés vers 13h30 et se sont rapidement rendus sur place. Alors que les deux hommes travaillaient au niveau du pont-barrage, ils sont tombés à l'eau. Un des ouvriers, âgé d'une vingtaine d'année, a pu s'accrocher à une bouée et être secouru. Il a été emmené au CHR de Huy par précaution. Son collègue a été emporté par le courant et n'a pas pu être retrouvé malgré les recherches entreprises par les plongeurs durant une heure. En fin d'après-midi, le corps de l'homme n'avait pas été retrouvé.