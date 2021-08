Deux ouvriers tombent à l'eau à l'écluse d'Ampsin: une personne toujours recherchée

Deux ouvriers présents sur le chantier de l'écluse d'Ampsin-Neuville, à Amay, sont tombés dans la Meuse lundi, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco. Une des deux personnes était toujours recherchée en fin d'après-midi.



Les pompiers ont été appelés vers 13h30 et se sont rapidement rendus sur place. Alors que les deux hommes travaillaient au niveau du pont-barrage, ils sont tombés à l'eau. Un des ouvriers, âgé d'une vingtaine d'année, a pu s'accrocher à une bouée et être secouru. Il a été emmené au CHR de Huy par précaution. Son collègue a été emporté par le courant et n'a pas pu être retrouvé malgré les recherches entreprises par les plongeurs durant une heure. En fin d'après-midi, le corps de l'homme n'avait pas été retrouvé.

La police fédérale indique que les recherches sont reprises par la cellule des personnes disparues. Auparavant, les pompiers, la police locale et la police de la navigation effectuaient les recherches. "Les recherches sont arrêtées ce lundi soir, mais elles reprendront demain par la cellule des personnes disparus", a précisé la police fédérale.