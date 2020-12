Deux personnes agressées dans une voiture à Seraing: un suspect interpellé

Deux personnes ont été agressées dans leur voiture samedi soir à Seraing (province de Liège), indique dimanche le parquet de Liège. Un suspect a été interpellé et les deux victimes ont été blessées.



Trois personnes ont agressé un fils et son père samedi soir, peu après 19h00, dans une voiture de la rue du Papillon à Seraing. Les deux victimes ont reçu plusieurs coups et ont été blessées. Le père de famille souffre de multiples fractures. Un homme a été interpellé, il est en séjour illégal et a été déféré dimanche matin au parquet de Liège. Le dossier a été mis à l'instruction et les deux autres agresseurs n'ont toujours pas été interpellés. Le motif de la rixe n'est pas encore connu.

